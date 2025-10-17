Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Бостоном». Форвард «Вегаса» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Пинто из «Оттавы» – у обоих по 6 шайб в 5 играх
Павел Дорофеев набрал 1+1 в матче с «Бостоном».
Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (6:5).
На счету 24-летнего россиянина 7 (6+1) очков в 5 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности. Он делит лидерство в гонке снайперов лиги с форвардом «Оттавы» Шэйном Пинто (6+1 в 5 играх).
Сегодня Дорофеев (17:09, 5:24 – в большинстве) трижды бросил в створ и еще 4 раза промахнулся (в том числе 1 раз попав в штангу).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
