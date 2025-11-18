«Рубин» принимает «Ахмат». Приходите поддержать казанцев в домашнем матче против грозненцев!

В 16-м туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Ахматом».

Матч пройдет в субботу, 22 ноября, в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

По итогам 15 туров «Рубин» идет седьмым в турнирной таблице, обладая 20-ю очками. Грозненцы же расположились на 11-м месте, имея 16 очков в активе. Ждем всех на домашней игре казанцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .