«Рубин» принимает «Ахмат». Приходите поддержать казанцев в домашнем матче против грозненцев!
В 16-м туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Ахматом».
Матч пройдет в субботу, 22 ноября, в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».
По итогам 15 туров «Рубин» идет седьмым в турнирной таблице, обладая 20-ю очками. Грозненцы же расположились на 11-м месте, имея 16 очков в активе. Ждем всех на домашней игре казанцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22472 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости