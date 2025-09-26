Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма. Инженер Пименов арестован до 23 ноября, возбуждено уголовное дело (URA.RU)

Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма.

Инженер телеканала «Матч ТВ » Сергей Пименов арестован по решению Останкинского районного суда Москвы по обвинению в финансировании терроризма, сообщает URA.RU.

По данным следствия, Пименов совершил денежный перевод в адрес движения «Артподготовка» (признано в России террористической организацией, деятельность запрещена). Перечисление средств данной организации стало поводом для возбуждения уголовного дела.

«Я не знал, кто такой Вячеслав Мальцев*, давно работаю на телевидении и пользуюсь заслуженным уважением», – сказал обвиняемый в суде.

Он также подчеркнул, что неоднократно оказывал поддержку участникам специальной военной операции и после задержания самостоятельно написал явку с повинной.

В материалах дела отмечается, что Пименов высказал готовность сотрудничать со следствием, тем не менее он был арестован до 23 ноября.

Вячеслав Мальцев* – российский политический и общественный деятель. Ведущий видеоблога «Артподготовка», носящего националистически-левый характер.

* – признан в РФ иноагентом