Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма. Инженер Пименов арестован до 23 ноября, возбуждено уголовное дело (URA.RU)
Инженер телеканала «Матч ТВ» Сергей Пименов арестован по решению Останкинского районного суда Москвы по обвинению в финансировании терроризма, сообщает URA.RU.
По данным следствия, Пименов совершил денежный перевод в адрес движения «Артподготовка» (признано в России террористической организацией, деятельность запрещена). Перечисление средств данной организации стало поводом для возбуждения уголовного дела.
«Я не знал, кто такой Вячеслав Мальцев*, давно работаю на телевидении и пользуюсь заслуженным уважением», – сказал обвиняемый в суде.
Он также подчеркнул, что неоднократно оказывал поддержку участникам специальной военной операции и после задержания самостоятельно написал явку с повинной.
В материалах дела отмечается, что Пименов высказал готовность сотрудничать со следствием, тем не менее он был арестован до 23 ноября.
Вячеслав Мальцев* – российский политический и общественный деятель. Ведущий видеоблога «Артподготовка», носящего националистически-левый характер.
* – признан в РФ иноагентом