Голышев о допинге: «У меня нашли псевдоэфедрин. Болел, выпил таблетки от простуды. Получилось, что один препарат столкнулся с другим, химическая реакция дала большую концентрацию»

Анатолий Голышев объяснил, почему в его пробах был найден псевдоэфедрин.

Вчера стало известно , что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лед 18 октября.

– Объясните, как с вами вообще это получилось? Почему у вас нашли запрещенные вещества? Каких ошибок нужно избегать?

– Понятно, что свою еду нельзя оставлять без присмотра. Ну и все такое, я не могу давать какие-то лайфхаки и ценные советы, чтобы в такие истории не попадать. Тем более они в хоккее стали происходить довольно-таки часто. Но я за всех парней переживаю. Хочу им пожелать удачи. И думаю, что все у них будет хорошо.

Нюансы своей истории я не могу раскрывать в интересах дела. Но если немного конкретики, то я просто болел. Выпил таблетки от простуды, и все же знают, что у меня был найден псевдоэфедрин. Я принимал лекарство. Это было перед последним матчем регулярки, когда мы знали, что выходим на «Ак Барс».

Я играл полубольной, хотел подготовиться к матчам плей-офф. И по особенностям моего организма так получилось, что один препарат столкнулся с другим, и получилась химическая реакция, которая как раз и дала большую концентрацию. Но я в принципе не принимал и не думал принимать ничего запрещенного, – сказал нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев .

