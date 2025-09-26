  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голышев о допинге: «У меня нашли псевдоэфедрин. Болел, выпил таблетки от простуды. Получилось, что один препарат столкнулся с другим, химическая реакция дала большую концентрацию»
13

Голышев о допинге: «У меня нашли псевдоэфедрин. Болел, выпил таблетки от простуды. Получилось, что один препарат столкнулся с другим, химическая реакция дала большую концентрацию»

Анатолий Голышев объяснил, почему в его пробах был найден псевдоэфедрин.

Вчера стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лед 18 октября.

– Объясните, как с вами вообще это получилось? Почему у вас нашли запрещенные вещества? Каких ошибок нужно избегать?

– Понятно, что свою еду нельзя оставлять без присмотра. Ну и все такое, я не могу давать какие-то лайфхаки и ценные советы, чтобы в такие истории не попадать. Тем более они в хоккее стали происходить довольно-таки часто. Но я за всех парней переживаю. Хочу им пожелать удачи. И думаю, что все у них будет хорошо.

Нюансы своей истории я не могу раскрывать в интересах дела. Но если немного конкретики, то я просто болел. Выпил таблетки от простуды, и все же знают, что у меня был найден псевдоэфедрин. Я принимал лекарство. Это было перед последним матчем регулярки, когда мы знали, что выходим на «Ак Барс».

Я играл полубольной, хотел подготовиться к матчам плей-офф. И по особенностям моего организма так получилось, что один препарат столкнулся с другим, и получилась химическая реакция, которая как раз и дала большую концентрацию. Но я в принципе не принимал и не думал принимать ничего запрещенного, – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Юрист Анцелиович о допинге у Голышева: «Сложность дела – источник не бросался в глаза. Мы вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов. Она все и объяснила»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАнатолий Голышев
logoМатч ТВ
logoдопинг
logoАвтомобилист
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»
5сегодня, 12:13
Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»
4сегодня, 08:10
Юрист Анцелиович о допинге у Голышева: «Сложность дела – источник не бросался в глаза. Мы вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов. Она все и объяснила»
4сегодня, 05:58
Главные новости
КХЛ. «Лада» играет с «Шанхаем», «Локомотив» примет «Автомобилист», «Динамо» Минск против «Северстали»
1158 минут назадLive
Галлан о переезде в Россию: «Я был удивлен – здесь вообще не слышишь о политических событиях. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет»
8сегодня, 13:30
«Ак Барс» может уволить Гатиятулина, сообщает «Бизнес Online»: «Вслед за возможной отставкой команду могут покинуть несколько хоккеистов, включая лидеров»
28сегодня, 13:18
Силаев об интернет-шоу: «Смотрю «Натальную карту», «Вопрос ребром» Басты. Интересно, чем живут люди в другом мире»
4сегодня, 12:44
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
сегодня, 12:23
Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»
5сегодня, 12:13
Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»
1сегодня, 11:59
«Барыс» подписал контракт с Уозерспуном на год. У защитника 36 матчей в НХЛ и 711 – в АХЛ
4сегодня, 11:47
Галлан о работе с Панариным: «Писали, что я опозорил его на командном разборе. Мы просто пытались помочь ему заиграть лучше, я не хотел кого-то унизить»
6сегодня, 11:38
«Ак Барс» интересуется Ремпалом. Форвард «Вашингтона» не сыграл в двух подряд предсезонных матчах (Артур Хайруллин)
21сегодня, 11:13
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Доброхвалов: «Молодая аудитория начинает интересоваться КХЛ все больше и больше, посещаемость растет»
2 минуты назад
Андрей Скабелка: «Локомотив» при Хартли и при Никитине – разные команды, они не похожи. Новый тренер уже внес изменения и будет продолжать это делать»
13 минут назад
Трушков пропустил 2 шайбы за 2 минуты 8 секунд матча с «Шанхаем» и был заменен на Максима Третьяка
34 минуты назад
Галлан о Шестеркине: «Для меня он в тройке лучших вратарей НХЛ. Спокойный парень, улыбается, делает свою работу. Он дает команде шанс на победу в каждом матче»
143 минуты назад
Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Хотел бы увидеть их в «Ладе», но переговоров не было. Никто из Тольятти желания не изъявлял»
5сегодня, 14:57
Кулик о переходе в «Салават»: «Ребята приняли хорошо, в бытовом плане все супер. Очень хорошая организация, раздевалка. Есть все, что нужно для работы»
сегодня, 14:49
Бусыгин об удалениях «Автомобилиста»: «Сейчас такие правила, что любое постукивание, подбивка – это 2 минуты. Нужно чуть-чуть попроще играть, и все»
сегодня, 14:23
Коньков о ЦСКА: «Ощущение, что после возвращения Никитина все хотят, чтобы команда одержала 68 побед в регулярке. Такого не будет. Надо решить игровые моменты, процесс идет»
сегодня, 14:13
Чезганов об аренде в «Шанхай»: «Начинаю чувствовать доверие, которого не было в «Спартаке». Где-то мне прощают ошибки»
сегодня, 13:58
«Вегас» не заявлял в НХЛ, что Пьетранжело пропустит сезон целиком. Защитник имеет право вернуться по ходу чемпионата (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 13:46