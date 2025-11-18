Карим Бензема: «Мне нравится нынешний «Реал», Алонсо работает всего полгода и хорошо справляется. Много разговоров, но так было всегда, ведь это лучший клуб мира»
Карим Бензема: мне нравится игра «Реала» при Алонсо.
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема доволен игрой «Реала» при Хаби Алонсо.
– Мне нравится нынешний «Реал». Сейчас много разговоров, так было всегда. Стоит сыграть вничью или проиграть, и это уже кризис. От звания лучшей команды мира переходят к тому, чтобы сомневаться в тренере, в том или ином игроке… Это нормально, ведь это лучший клуб мира. Но мне нравится эта команда.
– Вы делили раздевалку с Хаби Алонсо. Вы видели в нем будущего тренера?
– Я помню, как играли вместе, и сейчас, будучи тренером, он не изменился. Прессинг, вертикальные проходы… Такая игра мне нравится. Он работает всего полгода, и он хорошо справляется. Нужно время, – сказал Бензема.
