Карим Бензема: «Мне нравится нынешний «Реал», Алонсо работает всего полгода и хорошо справляется. Много разговоров, но так было всегда, ведь это лучший клуб мира»

Карим Бензема: мне нравится игра «Реала» при Алонсо.

– Мне нравится нынешний «Реал». Сейчас много разговоров, так было всегда. Стоит сыграть вничью или проиграть, и это уже кризис. От звания лучшей команды мира переходят к тому, чтобы сомневаться в тренере, в том или ином игроке… Это нормально, ведь это лучший клуб мира. Но мне нравится эта команда.

– Вы делили раздевалку с Хаби Алонсо. Вы видели в нем будущего тренера?

– Я помню, как играли вместе, и сейчас, будучи тренером, он не изменился. Прессинг, вертикальные проходы… Такая игра мне нравится. Он работает всего полгода, и он хорошо справляется. Нужно время, – сказал Бензема.