«Крылья Советов» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в в10-м туре РПЛ.
Матч пройдет на «Самара-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 10 тур
26 сентября 15:00, Самара-Арена
Не начался
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69101 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости