  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Война дала Советскому Союзу шанс участвовать в международных турнирах. Сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы»
17

Вячеслав Фетисов: «Война дала Советскому Союзу шанс участвовать в международных турнирах. Сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы»

Вячеслав Фетисов ожидает, что РФ вернется в мировой спорт с триумфом – как СССР.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы принял участие в торжественной церемонии открытия новой выставки «80 лет под знаком Победы» в Музее Победы.

«Война дала нам шанс и возможность участвовать в международных соревнованиях. До Великой Отечественной войны Советский Союз в международных соревнованиях не участвовал. То есть сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы.

Могу сказать, что первая Олимпиада 1952 года в Хельсинки триумфально прошла под успехом нашей страны. Все спортсмены были участниками Великой Отечественной войны. Через шесть лет после того, как мы познакомились с хоккеем, мы стали чемпионами мира.

Мы за последнее время провели наибольшее количество международных соревнований по всем видам спорта. Кроме оценки «отлично», никаких других оценок не было. То есть опять-таки это говорит о нашей высокой организации и о том, что спорт для нас является частью культуры.

К молодежи обращаюсь. Наш великий тренер-педагог Анатолий Владимирович Тарасов мальчишек учил очень важному: «Если вы поймете, что название вашей страны на груди важнее вашей фамилии на спине, то вы будете непобедимыми».

Живите, соревнуйтесь, знайте, что живете в самой крутой стране в мире», – сказал Фетисов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ИА «Победа РФ»
Государственная дума
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВячеслав Фетисов
logoолимпийский хоккейный турнир
Политика
logoОлимпиада-2026
logoсборная СССР
logoАнатолий Тарасов
детский хоккей
logoЛос-Анджелес-2028
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»
3124 сентября, 08:40
Фетисов о россиянах в нейтральном статусе: «Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Мне все это противно»
5316 августа, 07:31
Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Не наша вина, что политика вмешалась в спорт. Мы законодатели моды, остаемся хоккейной державой»
8617 июня, 14:55
Главные новости
От торговли сгущенкой до лучшей ледовой арены страны. Необычный взгляд на историю «Авангарда»
15 минут назадСпецпроект
Юрист Анцелиович о допинге у Голышева: «Сложность дела – источник не бросался в глаза. Мы вышли на редкую комбинацию лекарственных препаратов. Она все и объяснила»
117 минут назад
Жена Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне и выложила фото с флагом России
245 минут назадФото
Андрей Коваленко о ЦСКА: «Создается новая команда, от чемпионской остались два столпа – Нестеров и Карнаухов. Штаб Никитина строит всерьез и надолго»
2сегодня, 05:00
Марнер дебютировал за «Вегас», сыграв в выставочном матче против «Юты» в тройке с Айкелом и Барбашевым. У Митча ассист, у Ивана 0+2, Джек набрал 2+1
3сегодня, 04:45Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» забил 5 голов «Филадельфии», «Монреаль» разгромлен «Торонто», «Рейнджерс» уступили «Айлендерс»
10сегодня, 04:35
КХЛ. «Лада» сыграет с «Шанхаем», «Локомотив» примет «Автомобилист», «Динамо» Минск против «Северстали»
3сегодня, 04:30
Капризов, Тарасенко и Юров остались без очков в выставочном матче «Миннесоты» с «Далласом» (2:5)
2сегодня, 03:55
Георгиев пропустил 5 шайб после 40 бросков «Детройта» в выставочном матче
2сегодня, 03:45
Демидов при 2:7 в игре с «Торонто»: ассист, 1 бросок, 3 потери и «минус 3» за 16:09. Иван набрал 1-е очко на предсезонке
1сегодня, 03:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место – это из области фантастики»
1сегодня, 05:15
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
1вчера, 21:57
Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
3вчера, 21:46
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
1вчера, 21:37
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
вчера, 20:59
Барков получил травму на тренировке «Флориды»
2вчера, 20:50
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
1вчера, 20:19
Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
4вчера, 19:31
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
вчера, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1вчера, 18:53