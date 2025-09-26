Вячеслав Фетисов ожидает, что РФ вернется в мировой спорт с триумфом – как СССР.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы принял участие в торжественной церемонии открытия новой выставки «80 лет под знаком Победы» в Музее Победы.

«Война дала нам шанс и возможность участвовать в международных соревнованиях. До Великой Отечественной войны Советский Союз в международных соревнованиях не участвовал. То есть сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы.

Могу сказать, что первая Олимпиада 1952 года в Хельсинки триумфально прошла под успехом нашей страны. Все спортсмены были участниками Великой Отечественной войны. Через шесть лет после того, как мы познакомились с хоккеем, мы стали чемпионами мира.

Мы за последнее время провели наибольшее количество международных соревнований по всем видам спорта. Кроме оценки «отлично», никаких других оценок не было. То есть опять-таки это говорит о нашей высокой организации и о том, что спорт для нас является частью культуры.

К молодежи обращаюсь. Наш великий тренер-педагог Анатолий Владимирович Тарасов мальчишек учил очень важному: «Если вы поймете, что название вашей страны на груди важнее вашей фамилии на спине, то вы будете непобедимыми».

Живите, соревнуйтесь, знайте, что живете в самой крутой стране в мире», – сказал Фетисов .