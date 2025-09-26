«Динамо» выиграло 3 матча подряд впервые в сезоне. Дальше у команды Карпина игры с «Краснодаром» и «Локо»
«Динамо» впервые в сезоне одержало три победы подряд.
Сегодня команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» (3:2). До этого были побед над «Оренбургом» и «Сочи».
В Мир РПЛ у «Динамо» 4 победы, 3 ничьих и 3 поражения.
Далее бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром» (30 сентября) в Фонбет Кубке России и дома с «Локомотивом» (4 октября) в Премьер-лиге.
Кто победит в мадридском дерби?964 голоса
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости