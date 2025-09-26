Бразильский скейтбордист Сандро Диас съехал с рампы высотой в 22 этажа
Бразильский скейтбордист Сандро Диас съехал с рампы высотой в 22 этажа.
Конструкция была возведена в Порту-Алегри специально для выполнения трюка (дроп-ин – съезд в рампу).
Спускаясь с высоты 70 м, Диас развил скорость до 103 км/ч – отмечается, что два этих показателя будут зарегистрированы в Книге рекордов Гиннесса.
Бразильцу 50 лет, он неоднократный победитель и призер соревнований X-Games в скейтбординге.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Red Bull
