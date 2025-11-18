Минспорту предложили ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ – не более двух специалистов в штабе (РИА Новости)
Минспорту РФ предложили ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ.
Министерство спорта РФ получило предложение ввести лимит на иностранных тренеров.
По данным РИА Новости, инициативу предложили бывшие главные тренеры сборной России на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, состоявшейся ранее в ноябре.
Сообщается, что присутствовавшие на встрече эксперты сошлись на необходимости ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Мир РПЛ. Предполагается, что в штаб главного тренера должно входить не более двух иностранцев – остальные его члены должны быть местными специалистами.
