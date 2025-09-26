«Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов

«Коламбус» выставил Ивана Федотова на драфт отказов.

Об этом сообщает инсайдер Крис Джонстон.

В течение 24 часов хоккеиста сможет забрать любой клуб НХЛ. Если этого не произойдет, «Коламбус» сможет отправить Федотова в фарм-клуб в АХЛ.

«Блю Джекетс» выменяли вратаря из «Филадельфии» 14 сентября. Ранее сообщалось , что клуб хочет провести игрока через драфт отказов и отправить в фарм-клуб.

В прошлом сезоне Иван Федотов провел за «Филадельфию» 26 матчей и одержал 6 побед, отражая 88% бросков при коэффициенте надежности 3,15.