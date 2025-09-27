Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярный чемпионат НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена

«Флорида» объявила, что Александр Барков пропустит от 7 до 9 месяцев.

Капитан «Пантерс» перенес успешную операцию на связках правого колена (передней крестообразной и медиальной коллатеральной).

Срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.

Таким образом, финский форвард пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ (последний матч «Пантерс» в регулярке-2025/26 состоится 15 апреля – через 6,5 месяца) и Олимпиаду-2026 в Италии.

Напомним, что Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг – после столкновения с защитником Нико Микколой. Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед.

В сезоне-2024/25 нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 71 (20+51) балл. В победном для команды плей-офф он отметился 22 (6+16) очками в 23 играх.

По итогам сезона Барков стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и в 3-й раз за карьеру выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ .