«Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Самарцы, команде нужна поддержка в матче против ростовчан!

«Крылья Советов» принимают «Ростов» в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 23 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» после 15 туров чемпионата находятся на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Ростовчане же идут в таблице девятыми, имея 18 очков в активе. Самарцы, приходите на домашний матч против «Ростова»!

