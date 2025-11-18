«Локомотив» может подписать Щетинина зимой. В хавбеке «Ростова» заинтересован Галактионов (Иван Карпов)

Щетинин может перейти из «Ростова в «Локомотив».

«Локомотив » заинтересован в трансфере полузащитника «Ростова » Кирилла Щетинина .

По данным инсайдера Ивана Карпова , видеть Щетинина в команде хочет главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов . Отмечается, что «Ростов» не захотел отпускать 23-летнего хавбека летом, однако сделка возможна в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Щетинин провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Его статистику можно найти здесь .