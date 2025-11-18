«Локомотив» может подписать Щетинина зимой. В хавбеке «Ростова» заинтересован Галактионов (Иван Карпов)
Щетинин может перейти из «Ростова в «Локомотив».
«Локомотив» заинтересован в трансфере полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.
По данным инсайдера Ивана Карпова, видеть Щетинина в команде хочет главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов. Отмечается, что «Ростов» не захотел отпускать 23-летнего хавбека летом, однако сделка возможна в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Щетинин провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил один гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
