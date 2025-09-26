Роналду забил 946-й гол в карьере – головой с паса Мане в ворота «Аль-Иттихада» Бензема

Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере.

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Иттихада » Карима Бензема на 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Он откликнулся на навес Садьо Мане и с линии вратарской в прыжке головой переправил мяч в сетку.

На счету Роналду 805 голов на клубном уровне. Он также забил 141 мяч за сборную Португалии.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .