Роналду забил 946-й гол в карьере – головой с паса Мане в ворота «Аль-Иттихада» Бензема
Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере.
40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Иттихада» Карима Бензема на 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Он откликнулся на навес Садьо Мане и с линии вратарской в прыжке головой переправил мяч в сетку.
На счету Роналду 805 голов на клубном уровне. Он также забил 141 мяч за сборную Португалии.
Кто победит в мадридском дерби?1506 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости