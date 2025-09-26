Валерий Карпин: «Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг. Как игрок я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И?»

Валерий Карпин высказался о своих достижениях.

– Футболист Карпин и тренер Карпин – кто из них успешнее?

– Не знаю. А что значит успешность?

– Кто большего достиг?

– Да не тот и не другой ничего особо не достиг. Достижения абсолютно разные. Футболист играет в футбол. Свою игру сыграл, гол забил или не забил, сыграл хорошо – молодец. Команда проиграла, но он молодец. Условно, Карпин сыграл хорошо, а команда проиграл. И? А тренеру так не может, что сегодня сыграл хорошо, а команда проиграла. Проблема всегда в тренере или на тренере. Говорить о достижениях... Как футболист я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли давным-давно. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И? В истории это и останется, – сказал тренер «Динамо».