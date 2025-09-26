«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

«Бавария» примет «Вердер» в 5-м туре Бундеслиги.

Матч пройдет на «Альянц Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

