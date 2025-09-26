«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
«Бавария» примет «Вердер» в 5-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Альянц Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Бундеслига. 5 тур
26 сентября 18:30, Альянц Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
