Новые налоги для букмекеров принесут бюджету почти 300 млрд рублей за три года (Минфин)

Букмекеры заплатят сотни миллиардов рублей в бюджет по новой схеме налогообложения.

Ранее в Правительство поступил законопроект Минфина о налоговой реформе для букмекеров: 5% с суммы ставок как налог на игорный бизнес и 25% налога на прибыль.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в 2026 году поступления от будущего налога на игорный бизнес составят 74,2 млрд рублей, в 2027-м – 101,9 млрд, в 2028-м – 105,9 млрд, сообщает «Интерфакс».

Суммарно за три года налоговая реформа в беттинге принесет бюджету порядка 282 млрд рублей.

По оценке Минфина, введение налога на прибыль принесет дополнительно 16 млрд рублей за три года.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?