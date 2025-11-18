Компания отца Неймара приобрела права на бренд Пеле за 18 млн долларов. О сделке объявят 19 ноября (UOL)
Семья Неймара приобрела права на бренд Пеле.
Компания семьи Неймара приобрела права на бренд Пеле.
Как сообщает beIN Sports со ссылкой на UOL, компания NR Sports, которой руководит отец Неймара, завершила сделку по приобретению бренда Пеле. Благодаря приобретению прав компания сможет контролировать использование имени Пеле, его изображения, исторических архивов и всех коммерческих возможностей.
Сумма сделки оценивается в 18 миллионов долларов. Официальное объявление ожидается в среду, 19 ноября – в годовщину 1000-го гола Пеле.
Отмечается, что NR Sports также оплатила расходы по ремонту VIP-ложи на стадионе «Вила Бельмиро», которую посещал Пеле. Работы включали установку новых сидений, ремонт туалета и установку кондиционеров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BeIn Sports
