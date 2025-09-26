Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах – быстрее всех за клуб топ-5 лиг в XXI веке. Роналду и Холанд делали это за 105 игр
Харри Кейн забил 100 голов за «Баварию».
Форвард «Баварии» достиг этой отметки, сделав дубль в игре Бундеслиги против «Вердера» (3:0. второй тайм).
Кейн забил 100 голов за 104 матча. Быстрее всех в топ-5 лигах в XXI веке: Криштиану Роналду («Реал Мадрид») и Эрлингу Холанду («Манчестер Сити») понадобилось 105 игр.
