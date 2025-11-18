Степашин об уходе Карпина из «Динамо»: «Это его личное решение, предлагали работать и дальше, был кредит доверия. До конца года команду будет возглавлять Гусев»

Сергей Степашин: уход из «Динамо» – личное решение Карпина.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что отставка Валерия Карпина была его личным решением.

В понедельник Карпин объявил об уходе с поста главного тренера бело-голубых. Команду возглавил Ролан Гусев.

По словам Степашина, у Карпина не было конфликтов внутри «Динамо».

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение.

До конца года «Динамо» будет возглавлять Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», – сказал Степашин.