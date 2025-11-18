«Роналду – лучший в истории для меня. Играть с ним было мечтой, невероятные два года». Экс-хавбек «Аль-Насра» Талиска о Криштиану
Талиска о Роналду: лучший в истории, играть вместе с ним – мечта.
Полузащитник «Фенербахче» Талиска, выступавший за «Аль-Наср», назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
«Эти два года были невероятными. Когда он пришел, я играл в клубе уже два года. Я провел там четыре года, это невероятная история. Играть с ним было нереально, для меня это было мечтой. Я считаю его лучшим в истории.
Мы тренировались вместе и творили невероятные вещи. Для меня, как для спортсмена и как для человека, работа с ним заключается в том, чтобы максимально раскрыть потенциал спортсмена, стать большим профессионалом, больше заботиться о себе. Это было невероятно», – сказал Талиска в интервью BandSports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
