37

Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов

Андрей Аршавин подал иск к Юлии Барановской об изменении размера алиментов.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», – рассказали в пресс-службе суда.

У бывшего футболиста сборной России и телеведущей трое детей. Пара официально не состояла в браке. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70835 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoАндрей Аршавин
Юлия Барановская
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
деньги
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аморим о матче «МЮ» с «Брентфордом»: «У меня есть идея, но я не знаю, как она будет реализована. То, что этого не знают болельщики – нормально»
1 минуту назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
10114 минут назад
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
16 минут назадТесты и игры
«Спартак» проведет переговоры с Денисовым о новом контракте и не продлит договор с Рябчуком (Сергей Егоров)
923 минуты назад
Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных
1425 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
126 минут назад
Шпилевский о судьях в РПЛ: «Нейтральность не присутствует, особенно когда играешь с большими клубами. Зачем в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Как ребятам объяснить?»
739 минут назад
Иньеста о Бускетсе: «Один из величайших в истории, твой уникальный стиль навсегда останется в памяти. Было привилегией делить с тобой поле, брат»
546 минут назад
Гарсия получил травму и не сыграет до паузы на сборные. Вратарь «Барсы» пропустит матчи с «Сосьедадом», «ПСЖ» и «Севильей»
3852 минуты назад
Журавель о словах Талалаева: «Бубнов занимается вредным делом, посылает зрителя по ложному пути. У Александра Викторовича футбол давным-давно остановился, к сожалению»
48сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Динамо». Рассказов и Миранчук играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
56 минут назад
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
59 минут назад
Алонсо о давлении на Винисиуса с трибун в матче с «Атлетико»: «Мы должны быть готовы, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку»
259 минут назад
Луис Асуэ забил за «Шанхай» Слуцкого впервые с 27 июля – «Мэйчжоу Хакке». Это четвертый гол нападающего за клуб
сегодня, 13:05Видео
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
5сегодня, 12:10
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
12сегодня, 11:45
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
1сегодня, 11:38
Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
6сегодня, 11:32
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» – 6:1. У Си сделал дубль, Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй тоже забили
5сегодня, 11:00Видео
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
9сегодня, 10:24