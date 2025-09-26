Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов

Андрей Аршавин подал иск к Юлии Барановской об изменении размера алиментов.

«В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», – рассказали в пресс-службе суда.

У бывшего футболиста сборной России и телеведущей трое детей. Пара официально не состояла в браке.