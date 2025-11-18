На встрече с Дегтяревым присутствовали Черчесов, Семин, Газзаев и Гершкович. Предложения по лимиту на легионеров и иностранных тренеров будут «тщательно изучены»

Минспорта РФ изучит предложения по лимиту на иностранных игроков и тренеров.

В Министерстве спорта РФ пообещали тщательно изучить предложения по лимиту на легионеров и иностранных тренеров.

Ранее сообщалось, что бывшие тренеры сборной России на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложили ужесточить лимит на легионеров до 8–9 игроков в заявке и ввести налог на дополнительных иностранцев. Также было предложено ввести ограничения на количество иностранных тренеров – не более двух специалистов в штабе.

«В дискуссии принял участие председатель ООТФ Михаил Гершкович, экс-наставник ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов и бывший главный тренер «Локомотива » Юрий Семин . Каждый в свое время руководил или входил в тренерской штаб сборной.

Особая тема – экономика клубов, которым, несмотря на высокую степень зависимости от государственных финансов, выгоднее приобретать легионеров, нежели воспитывать своих игроков.

Эксперты предложили целый ряд мер: сокращение количества иностранцев в заявке, налоги на дополнительных легионеров, лимит на иностранных тренеров и усиление роли главного тренера при комплектовании состава. Эти предложения также будут тщательно изучены», – говорится в сообщении пресс-службы министра спорта РФ.