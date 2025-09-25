  • Спортс
  • Пекин (ATP). 1-й круг. Хачанов поборется с Мюллером, Атман – с Чжаном, Давидович-Фокина встретится с Уго Карабелли, Синнер – с Чиличем
Карен Хачанов встретится с Александром Мюллером в первом круге турнира в Пекине.

Янник Синнер сыграет с Марином Чиличем.

Сетка здесь.

China Open

Пекин, Китай

25 сентября – 1 октября 2025

ATP 500

Призовой фонд – 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
