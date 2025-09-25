Пекин (ATP). 1-й круг. Хачанов поборется с Мюллером, Атман – с Чжаном, Давидович-Фокина встретится с Уго Карабелли, Синнер – с Чиличем
Карен Хачанов встретится с Александром Мюллером в первом круге турнира в Пекине.
Янник Синнер сыграет с Марином Чиличем.
Сетка здесь.
China Open
Пекин, Китай
25 сентября – 1 октября 2025
ATP 500
Призовой фонд – 4 016 050 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
