  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Загитова: «Не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Краткий курс у меня был по всем профессиям – от монтажа до пожарной инспекции»
50

Алина Загитова: «Не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Краткий курс у меня был по всем профессиям – от монтажа до пожарной инспекции»

Алина Загитова заявила, что не боится показаться глупой.

«Я такой руководитель, который прислушивается ко всем, делает выводы и делает, как ему хочется. Но я люблю прислушиваться ко взрослому поколению.

У нас в команде были люди старше 70, и я садилась и, как ученица, спрашивала, мне кажется, они в какой-то момент вешались от моих вопросов. Я пока что плаваю в этой сфере деятельности, учусь, развиваюсь, в этом нет ничего плохого.

И главное – я не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Хочется понять абсолютно все сферы деятельности, краткий курс у меня был по всем профессиям – от монтажа и написания музыки до пожарной инспекции, которая не разрешала нам огонь», – сказала Загитова.

«Считаю, что вся деятельность, которой я занимаюсь, – не работа для меня. Я устаю, но я постоянно узнаю что-то новое, и это не занимает много сил. Только когда домой прихожу, говорю – дайте мне чай, и я спать пойду. Хобби, наверное, флористика», – добавила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

«Я заложник того, что мне «все еще 15 лет». А мне уже 23». Загитова у Утяшевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoАлина Загитова
женское катание
logoсборная России
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Загитова: «В августе следующего года, надеюсь, закончится строительство центра фигурного катания, и все смогут его посетить»
4сегодня, 16:31
Алина Загитова: «Мои ценности всегда неизменны – это честность, доброта и любовь»
20сегодня, 16:00
Ирина Роднина: «Медведева мне нравится. Приятно следить не только за ее спортивными результатами, но и за тем, что она делает в жизни»
46вчера, 19:47
Главные новости
Глейхенгауз о потере отца: «Мы с мамой остались вдвоем, ей было очень тяжело. Я начал тренировать детей, ставить программы, чтобы встать на ноги»
9 минут назад
Глейхенгауз о травме в юношестве: «Годам к 18 понял, что нога не позволяет тренироваться в полную силу. Это был психологически тяжелый период»
18 минут назад
Татьяна Тарасова: «Не считаю, что Гуменнику нужно катать облегченный вариант произвольной на контрольных прокатах»
228 минут назад
Тарасова о снятии Степановой и Букина с контрольных прокатов: «Это потеря только для них. Надо уметь болеть вовремя»
536 минут назад
Алина Загитова: «Однажды я поехала на соревнования с переломом руки. Там я неудачно приземлилась и сломала ногу»
654 минуты назад
Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
48сегодня, 17:47Live
Роман Костомаров: «Петросян и Гуменник обладают сложными элементами, за счет которых могут победить всех, как это и случилось в Китае»
4сегодня, 17:40
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер выиграли ритм-танец, Смарт и Дик – 2-е, Демужо и ле Мерсье – 3-и
62сегодня, 17:31
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Каррейра и Пономаренко – 2-е, ван Ренсбург и Штеффан – 3-и
6сегодня, 17:25
Алина Загитова: «В августе следующего года, надеюсь, закончится строительство центра фигурного катания, и все смогут его посетить»
4сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
1сегодня, 11:10
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
сегодня, 11:03
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
сегодня, 10:50
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
5вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16