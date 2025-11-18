Челестини об отставках в РПЛ: «Мне жаль, успехов добиваются клубы, которые сохраняют терпение. Не считаю, что новый тренер поменяет что-то в «Спартаке»

Фабио Челестини: не нравится, когда прощаются с тренерами.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выразил сожаление по поводу тренерских отставок в Мир РПЛ .

В субботу ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 16-м тура РПЛ, на прошлой неделе пост главного тренера красно-белых покинул Деян Станкович. В понедельник Валерий Карпин покинул «Динамо ».

– Много отставок в этом перерыве на матчи сборных.

– Мне жаль, не нравится, когда прощаются с тренерами. Надо верить, иметь общее видение, давать работать. Клубам, которым удается сохранять терпение, добиваются успехов.

– Вы остаетесь?

– Я да, продолжаю тренировать.

– Что поменяется в матче со «Спартаком»?

– Не считаю, что новый тренер поменяет что‑то в «Спартаке ». Нам надо все равно готовиться, – сказал Челестини.