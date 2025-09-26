  • Спортс
  • «Аль-Наср» Роналду оторвался от «Аль-Иттихада» Бензема на 3 очка и закрепился на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии
5

«Аль-Наср» Роналду оторвался от «Аль-Иттихада» Бензема на 3 очка и закрепился на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» с отрывом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Криштиану Роналду обыграла «Аль-Иттихад» Карима Бензема (2:0) в 4-м туре саудовской Суперлиги. 40-летний нападающий сборной Португалии отметился в матче голом.

Теперь его клуб набрал 12 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице.

Команда Бензема с 9 баллами идет второй. Столько же очков у «Аль-Таавуна», располагающегося третьим.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
