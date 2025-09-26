Льюис Хэмилтон о здоровье своего пса Роско: «Он впал в кому. Не знаю, очнется ли»

Хэмилтон сообщил, что его пес Роско впал в кому.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о тяжелом состоянии своего пса Роско.

Ранее семикратный чемпион «Ф-1» уже выкладывал фото Роско, написав про «пугающие несколько часов».

«Пожалуйста, думайте о Роско. Я хочу, чтобы вы были в курсе. У Роско снова пневмония, ему трудно дышать. Его госпитализировали и ввели ему успокоительное. Во время осмотра у него остановилось сердце.

Сердцебиение удалось восстановить, но теперь он в коме. Мы не знаем, очнется ли он. Завтра попробуем его разбудить. Я рядом с ним и хочу поблагодарить вас всех за молитвы и поддержку», – написал Хэмилтон.

Фото: соцсети Хэмилтона

