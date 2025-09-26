Бускетс подтвердил завершение карьеры после сезона МЛС: «Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории»
Серджи Бускетс подтвердил, что завершит игровую карьеру по окончании сезона.
Контракт 37-летнего экс-опорника «Барселоны» и сборной Испании с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что Бускетс завершит карьеру в ноябре или декабре.
«Спасибо от души всем и футболу за все. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории», – написал Бускетс.
В составе сборной Испании Бускетс выиграл Евро-2012 и ЧМ-2010. Выступая за «Барселону», он трижды становился победителем Лиги чемпионов и 9 раз выигрывал Ла Лигу. В 2023 году в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69056 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Серджи Бускетса
