«Ак Барс» может уволить Гатиятулина, сообщает «Бизнес Online»: «Вслед за возможной отставкой команду могут покинуть несколько хоккеистов, включая лидеров»
«Ак Барс» может отправить в отставку Анвара Гатиятулина.
«В казанском клубе зреют перемены не только в тренерском штабе, но и внутри состава.
Вслед за возможной отставкой Гатиятулина, команду могут покинуть еще несколько хоккеистов, включая лидеров», – сообщает «Бизнес Online».
«Ак Барс» набрал 7 очков в 8 матчах FONBET чемпионата КХЛ и занимает девятое место в Восточной конференции. Гатиятулин работает в казанском клубе с мая 2024 года.
Артюхин о возможной отставке Гатиятулина: «У «Ак Барса» опытный штаб, нужно все взвешивать. Были слухи про Кудашова в «Динамо», но он исправил ситуацию»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости