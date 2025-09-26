Трамп допустил перенос матчей ЧМ-2026 из городов США, если в них будет небезопасно: «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы»

Дональд Трамп допустил возможность переноса матчей ЧМ-2026 из некоторых городов США.

Президент страны заявил, что рассмотрит возможность переноса матчей, если посчитает, что какой-либо из американских городов, планирующих принять турнир, небезопасен.

Журналисты задали вопрос политику по поводу проведения игр в Сиэтле и Сан-Франциско. В данных городах должны пройти по шесть матчей турнира.

«Это интересный вопрос. Нам нужно позаботиться об их безопасности. Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают.

Мы поедем в Чикаго, Мемфис, другие города. Там будет безопасно. Если я решу, что там небезопасно – мы перенесем [матчи] в другой город, безусловно», – сказал Дональд Трамп .

При этом, как пишет The Athletic, у Трампа нет полномочий переносить матчи из какого-либо города. Но президент находится в прямом контакте с президентом ФИФА Джанни Инфантино.