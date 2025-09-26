«Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты. Ориентир – 7 млн долларов в год у Копитара (Эллиотт Фридман)

«Рейнджерс» ожидают, что Артемий Панарин продлит контракт со скидкой для клуба.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, ориентиром является соглашение Анже Копитара с «Лос-Анджелесом ».

В 2023 году словенец продлил договор с «Кингс» на 2 года и 7 млн долларов за сезон. По предыдущему контракту он получал 10 млн долларов в год.

Копитар пошел на снижение зарплаты, чтобы команда получила дополнительные средства для подписания сильных игроков и осталась претендентом на Кубок Стэнли.

«Во время межсезонья у «Рейнджерс » был концептуальный разговор с Панариным: «Можешь ли ты сделать то же, что Копитар сделал для «Кингс»?

На данный момент новый контракт не подписан. Не знаю, к чему это приведет, но стороны обсудили этот вопрос», – заявил Эллиотт Фридман.

Действующее соглашение 33-летнего нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) Панарина – 11,64 млн долларов.

Панарин вернется к тренировкам с «Рейнджерс» в ближайшее время. Форвард после травмы уже занимался на льду индивидуально