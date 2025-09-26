  • Спортс
  • «Ак Барс» интересуется Ремпалом. Форвард «Вашингтона» не сыграл в двух подряд предсезонных матчах (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» интересуется Ремпалом. Форвард «Вашингтона» не сыграл в двух подряд предсезонных матчах (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» интересуется Шелдоном Ремпалом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» сейчас находится в тренировочном лагере «Вашингтона», но не сыграл ни в одном из двух предсезонных матчей.

В прошлом сезоне Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Сообщалось, что «Ак Барс» хотел подписать контракт с канадцем в это межсезонье.

У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
