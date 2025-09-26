  • Спортс
29

«Спартак» показал 3-й комплект формы на сезон от Jögel – красно-черный с воротником и «необычным узором»

«Спартак» представил третий комплект формы на сезон-2025/26.

«Спартак» – это классика! Красно-черный комплект представлен нашим официальным экипировщиком Jögel и выполнен в уникальном дизайне.

От красной домашней и белой гостевой третью форму отличает необычный узор вместо вывязанного орнамента из вертикальных полос.

При изготовлении материала формы использована технология PerformDry, которая обеспечивает максимальный комфорт даже при самых высоких нагрузках.

Третий комплект поступит в продажу в воскресенье. В тот же день состоится дебют новой красно-черной формы: именно в ней «Спартак» проведет домашний матч 10-го тура Мир РПЛ против «Пари НН», – говорится в сообщении клуба.

Фото: spartak.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Спартака»
