ISU: «Участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями в Пекине»

В ISU высказались об участии россиян в чемпионатах мира и Европы.

— Возможно ли участие российских фигуристов на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе?

— Как указано в сообщении ISU 2680, спортсмены, допущенные к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку, допускаются к участию в Олимпийских играх в соответствии с действующими квалификационными документами для Олимпийских игр.

Таким образом, участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине, — сказали в пресс-службе организации.