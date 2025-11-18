Челестини о ЦСКА: «Искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы – с первым же матчем понял, что не ошибся. Впервые есть люди, которые быстро впитывают мои идеи»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини доволен тем, что команда быстро понимает его идеи.
22 ноября армейцы сыграют со «Спартаком» в 16-м туре Мир РПЛ.
– Я уже играл в дерби и играл в Суперкубке. Я сразу искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы. С первым же матчем в Казани я понял, что не ошибся. Когда ты играешь против «Зенита», не нужно думать, что ты в серьезной лиге и в большом чемпионате, это и так понятно. Я понимаю, где нахожусь и насколько важны такие матчи.
– Кантона назвал вас новым Гвардиолой.
– Эрик меня очень любит. Я знаком с его братом 20 лет, он очень любезен со мной. И я, и Гвардиола были лидерами в своих командах, у нас есть схожее. Но он много что выиграл, а я думаю о своих делах.
– Какие изменения вы внесли?
– Эта команда хорошо функционировала, мы внесли изменения в схему, поменяли игровую форму, но я тот тренер, который идет в ритме команды. Впервые в моей жизни есть люди, которые очень быстро впитывают мои идеи. Кисляк и Обляков идеально меня понимают, а я им помогаю, – сказал Челестини.