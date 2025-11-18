Челестини о ЦСКА: «Искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы – с первым же матчем понял, что не ошибся. Впервые есть люди, которые быстро впитывают мои идеи»

Фабио Челестини: Кисляк и Обляков идеально меня понимают.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини доволен тем, что команда быстро понимает его идеи.

22 ноября армейцы сыграют со «Спартаком » в 16-м туре Мир РПЛ .

– Я уже играл в дерби и играл в Суперкубке. Я сразу искал проект, где смогу что‑то строить, бороться, выигрывать титулы. С первым же матчем в Казани я понял, что не ошибся. Когда ты играешь против «Зенита », не нужно думать, что ты в серьезной лиге и в большом чемпионате, это и так понятно. Я понимаю, где нахожусь и насколько важны такие матчи.

– Кантона назвал вас новым Гвардиолой.

– Эрик меня очень любит. Я знаком с его братом 20 лет, он очень любезен со мной. И я, и Гвардиола были лидерами в своих командах, у нас есть схожее. Но он много что выиграл, а я думаю о своих делах.

– Какие изменения вы внесли?

– Эта команда хорошо функционировала, мы внесли изменения в схему, поменяли игровую форму, но я тот тренер, который идет в ритме команды. Впервые в моей жизни есть люди, которые очень быстро впитывают мои идеи. Кисляк и Обляков идеально меня понимают, а я им помогаю, – сказал Челестини.