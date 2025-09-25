Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 4-го тура.

В четверг «Аль-Шабаб » сыграет с «Аль-Холудом », а «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Охдуд ».

В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Насром » Криштиану Роналду.

В субботу «Аль-Рияд» примет «Неом», а «Аль-Кадисия» Матео Ретеги сыграет на выезде с «Аль-Фатехом».

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

