Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 4-го тура.
В четверг «Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Холудом», а «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд».
В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.
В субботу «Аль-Рияд» примет «Неом», а «Аль-Кадисия» Матео Ретеги сыграет на выезде с «Аль-Фатехом».
Чемпионат Саудовской Аравии
4-й тур
25 сентября 15:10, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
25 сентября 15:25, SHG Arena
Не начался
25 сентября 18:00, Kingdom Arena
Не начался
26 сентября 15:35, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
26 сентября 15:40, Dhamak Club Stadium
Не начался
26 сентября 18:00, King Abdullah Sports City
Не начался
27 сентября 15:20, SHG Arena
27 сентября 15:35, King Abdullah Sport City Stadium
27 сентября 18:00, Al Fateh Club Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
