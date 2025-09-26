Канделаки об аресте инженера Пименова: «Он сотрудник не «Матч ТВ», а другого актива. Холдинг осуждает поддержку терроризма и приложит усилия для привлечения виновных к ответственности»

Тина Канделаки опровергла связь инженера Сергея Пименова с «Матч ТВ».

Ранее сообщалось , что инженер телеканала «Матч ТВ » Пименов арестован по обвинению в финансировании терроризма.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о задержании сотрудника телеканала «Матч» сообщаю следующее.

Информация, распространенная в ряде публикаций, не соответствует действительности: задержанный не является сотрудником «Матч ТВ». Речь идет о сотруднике другого актива.

Тем не менее мы считаем важным подчеркнуть нашу позицию. Холдинг категорически осуждает любые проявления поддержки терроризма – словом, делом или средствами.

Мы не приемлем и не признаем такую деятельность и будем прилагать все необходимые усилия для выявления и привлечения виновных к ответственности.

Мы уверены, что каждый, кто замешан в финансировании или иной поддержке террористической деятельности, понесет заслуженное наказание в полном соответствии с законом.

Безопасность и соблюдение закона остаются нашим неизменным приоритетом», – написала управляющий директор «Матч ТВ» и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Канделаки в своем телеграм-канале.