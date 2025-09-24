  • Спортс
  • 4:1 от «Реала», победы «Ливерпуля» и «Челси», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости
4:1 от «Реала», победы «Ливерпуля» и «Челси», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости

1. «Реал» разгромил «Леванте» в 6-м туре Ла Лиги – 4:1! Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты, у Мастантуоно дебютный гол за «сливочных», у Винисиуса 1+1.

2.  КХЛ. СКА уступил «Авангарду», «Металлург» обыграл «Спартак», ЦСКА победил «Адмирал»

3. В Кубке английской лиги «Челси» одержал волевую победу над «Линкольн Сити» (2:1) с голом и ассистом 19-летнего Джорджа, а «Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» (2:1): Экитике забил и удалился за снятую футболку, у Исака дебютный гол за «красных», у Кьезы две голевые.

4. «Сочи» обратился в ЭСК по 4 эпизодам матча с ЦСКА: двум пенальти и двум неназначенным 11-метровым.

5. Нони Мадуэке пропустит 2 месяца. У вингера «Арсенала» травма колена.

6. «Салават Юлаев» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию.

7. Далер Кузяев близок к переходу в «Рубин» на два года. Переговоров с «Ахматом» и «Крыльями» нет, пишет инсайдер Иван Карпов.

8. «Реал» не беспокоит, что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб, сообщает El Chiringuito TV. 

9. Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

10. «Эдмонтон» продлил контракт с Василием Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон. 

11. «Милан» разгромил «Лечче» (3:0) в Кубке Италии. Пулишич, Нкунку и Хименес забили, Зиберта удалили.

12. 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

13. Полузащитник «Барселоны» Гави пропустит 4-5 месяцев после операции на колене.

14. Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене»: 28 сентября в полуфинале против «Енисея-СТМ».

А Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче чемпионата России по регби.

15. Чемпионка мира саночница Мадлен Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026.

16. Болельщик из Южной Кореи купил фальшивый билет за 900 фунтов и пролетел 8851 км на матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном». Его не пустили на стадион.

17. Клуб Медиалиги «БроукБойз» со Смоловым выбыл из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу». Саратовцы идут в зоне вылета Первой лиги.

Цитаты дня.

Меган Дюамель: «Прыжки Петросян кажутся зажатыми и неплавными. Но я уверена, она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию на Олимпиаде»

Отец Ямаля о неполучении сыном «Золотого мяча»: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов»

Александр Мостовой про 10 бразильцев в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Кто мешает россиянам быть сильнее их? Меня это не пугает, паспорт не играет в футбол»

Юрий Жирков: «Кальян не мешал восстановлению. Было исследование, что он равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят»

Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»

Посол Аргентины в России поставил Месси выше Марадоны: «Лео был Марадоной каждые три дня. Он играет на одном уровне 20 лет, а карьера Диего была довольно короткой»
 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?55418 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
