4:1 от «Реала», победы «Ливерпуля» и «Челси», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости

1. «Реал» разгромил «Леванте» в 6-м туре Ла Лиги – 4:1! Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты , у Мастантуоно дебютный гол за «сливочных», у Винисиуса 1+1.

2. КХЛ. СКА уступил «Авангарду», «Металлург» обыграл «Спартак», ЦСКА победил «Адмирал»

3. В Кубке английской лиги «Челси» одержал волевую победу над «Линкольн Сити» (2:1) с голом и ассистом 19-летнего Джорджа, а «Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» (2:1): Экитике забил и удалился за снятую футболку , у Исака дебютный гол за «красных», у Кьезы две голевые.

4. «Сочи» обратился в ЭСК по 4 эпизодам матча с ЦСКА: двум пенальти и двум неназначенным 11-метровым.

5. Нони Мадуэке пропустит 2 месяца . У вингера «Арсенала» травма колена.

6. «Салават Юлаев» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию.

7. Далер Кузяев близок к переходу в «Рубин» на два года. Переговоров с «Ахматом» и «Крыльями» нет, пишет инсайдер Иван Карпов.

8. «Реал» не беспокоит , что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб, сообщает El Chiringuito TV.

9. Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

10. «Эдмонтон» продлил контракт с Василием Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон.

11. «Милан» разгромил «Лечче» (3:0) в Кубке Италии. Пулишич, Нкунку и Хименес забили, Зиберта удалили.

12. 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

13. Полузащитник «Барселоны» Гави пропустит 4-5 месяцев после операции на колене.

14. Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене» : 28 сентября в полуфинале против «Енисея-СТМ».

А Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче чемпионата России по регби.

15. Чемпионка мира саночница Мадлен Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026.

16. Болельщик из Южной Кореи купил фальшивый билет за 900 фунтов и пролетел 8851 км на матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном». Его не пустили на стадион.

17. Клуб Медиалиги «БроукБойз» со Смоловым выбыл из FONBET Кубка России , проиграв «Соколу». Саратовцы идут в зоне вылета Первой лиги.

Цитаты дня.

Меган Дюамель: «Прыжки Петросян кажутся зажатыми и неплавными . Но я уверена, она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию на Олимпиаде»

Отец Ямаля о неполучении сыном «Золотого мяча»: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов »

Александр Мостовой про 10 бразильцев в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Кто мешает россиянам быть сильнее их? Меня это не пугает, паспорт не играет в футбол»

Юрий Жирков: «Кальян не мешал восстановлению . Было исследование, что он равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят»

Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев »

Посол Аргентины в России поставил Месси выше Марадоны: «Лео был Марадоной каждые три дня . Он играет на одном уровне 20 лет, а карьера Диего была довольно короткой»

