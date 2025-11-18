Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»

Робби Фаулер: Шешко порой смотрится как игрок из академии.

Экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер сравнил игру Виктора Дьокереша и Беньямина Шешко в АПЛ .

«Думаю, очевидно, что Дьокереш [адаптировался лучше]. Вероятно, он лучше подходит для Премьер-лиги и понимает, что от него требуется в плане скорости, энергии и самоотдачи. В то время как Шешко, вероятно, временами испытывал небольшие трудности.

Надеюсь, это не будет воспринято неправильно, но иногда он похож на игрока из академии. Я не сомневаюсь, что он хороший игрок. Никто не сомневается в его способностях, но на данный момент я думаю, что именно Дьокереш выглядит лучше подготовленным», – сказал Фаулер в интервью Adventure Gamers.