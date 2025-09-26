«Бавария» выиграла все 8 матчей в сезоне с общим счетом 30:7

«Бавария» выиграла все 8 матчей в текущем сезоне.

Сегодня Команда под руководством Венсана Компани дома победила «Вердер » (4:0) в 5-м туре Бундеслиги.

Таким образом, «Бавария » выиграла все 8 матчей в текущем сезоне – 5 в чемпионате Германии, по одному в Суперкубке, Кубке и Лиге чемпионов . Общий счет на этом отрезке – 30:7 в пользу мюнхенского клуба.

30 сентября баварцы на выезде сыграют с кипрским «Пафосом» в Лиге чемпионов, затем проведут матчи против «Айнтрахта» (в гостях, 4 октября) и «Боруссии» Дортмунд (дома, 18-го).