«Бавария» выиграла все 8 матчей в сезоне с общим счетом 30:7
«Бавария» выиграла все 8 матчей в текущем сезоне.
Сегодня Команда под руководством Венсана Компани дома победила «Вердер» (4:0) в 5-м туре Бундеслиги.
Таким образом, «Бавария» выиграла все 8 матчей в текущем сезоне – 5 в чемпионате Германии, по одному в Суперкубке, Кубке и Лиге чемпионов. Общий счет на этом отрезке – 30:7 в пользу мюнхенского клуба.
30 сентября баварцы на выезде сыграют с кипрским «Пафосом» в Лиге чемпионов, затем проведут матчи против «Айнтрахта» (в гостях, 4 октября) и «Боруссии» Дортмунд (дома, 18-го).
