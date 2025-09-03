Доннарумма официально в «Сити», альпинистку Наговицину признали погибшей, «Реал» недоволен судейством, «ноль шансов» у России сыграть на ЧМ-2026 и другие новости

1. «Ман Сити» объявил о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь выбрал 25-й номер и назвал Гвардиолу «одним из величайших тренеров в истории» . Пол Скоулз не верит, что итальянец заиграет у Пепа .

Эдерсон уехал в «Фенербахче», Илкай Гюндоган перебрался в «Галатасарай». Все последние сделки – здесь .

2. Виктория Боня сообщила о смерти Натальи Наговициной после запуска дрона к палатке альпинистки. Федерация альпинизма Кыргызстана также подтвердила «отсутствие признаков жизнедеятельности» Наговициной.

3. «Реал» недоволен судейством в Ла Лиге и считает, что в пользу «Барселоны» и «Атлетико» совершены «явные ошибки».

4. «Ноль» – так оценил нынешние шансы сборной России попасть на ЧМ-2026 Валерий Карпин. Также тренер национальной команды объяснил отсутствие Умярова , посоветовал книгу футболистам и возмутился вопросами про свое положение в «Динамо».

5. Карлос Алькарас обыграл Иржи Лехечку в четвертьфинале US Open, Новак Джокович выбил Тэйлора Фрица и в 7-й раз в карьере вошел в топ-4 на всех «Шлемах» в календарном году .

У девушек Джессика Пегула победила Барбору Крейчикову , Арина Соболенко прошла в 1/2 финала после отказа Маркеты Вондроушовой от игры из-за травмы.

В женском парном разряде Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в 1/2 финала , обыграв Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

6. Сборная Италии победила Испанию в матче Евробаскета-2025, Грузия разгромила Кипр.

7. Клубы АПЛ установили рекорд по тратам за одно окно – 3,556 млрд евро. Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 144 млн евро взлетел на 4-е место в списке самых дорогих .

8. Bild рассказывает, что Эрик тен Хаг настроил против себя всех в «Байере» – и сотрудников, и игроков. Впрочем, нидерландец вряд ли переживает – за увольнение ему выплатили почти 5 млн евро . Немцы хотели назначить Хави, но тот снова отказал .

9. Руслан Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года. Воспитанник пообещал, что будет биться за ромбик .

10. В КХЛ все игроки с гражданством РФ больше не считаются легионерами .

11. Фанаты «Райо» кидали предметы в Ямаля и не дали игрокам «Барсы» отдать футболки юным болельщикам после матча.

12. Украинская федерация гимнастики готова бойкотировать турнир в Париже из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой.

13. Жена пловца Николая Свечникова, пропавшего на Босфоре, подаст в суд на организаторов заплыва .

14. «Барселону»-2009 признали лучшим победителем в истории Лиги чемпионов.

Цитаты дня

Депутат Журова о Дугласе: «Зачем нам люди, которые не хотят играть за Россию? Хитрость перед новым лимитом не удалась. У нас своих игроков, что ли, нет?»

Джейми Каррагер: «Превращение «Ливерпуля» в Галактикос в АПЛ завершилось. Клуб стал похож на «Реал» при Пересе, «Барселону» на пике могущества»

Яна Рудковская: «Когда я порой слышу странный вопрос «что я сделала для фигурного катания», удивленно хмыкаю. За 5 лет немало вышло, чего скромничать»

Вероника Степанова: «В Китай без визы – это начало конца «неразделенной любви к Европе», которой кое-кто у нас порой еще страдает»

Владислав Радимов: «Не радует вызывающее поведение Талалаева. Победителей не судят, но выглядит это хуже, чем если бы он остался адекватным персонажем, как Мусаев, Семак и Челестини»