«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте

Руслан Литвинов рассказал об игре за ромбик и новом контракте со «Спартаком».

24-летний воспитанник красно-белых сегодня продлил соглашение с московским клубом до лета 2029 года.

«Продление контракта – особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность.

Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех – и все за одного!» – сказал защитник «Спартака » Литвинов .