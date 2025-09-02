«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
Руслан Литвинов рассказал об игре за ромбик и новом контракте со «Спартаком».
24-летний воспитанник красно-белых сегодня продлил соглашение с московским клубом до лета 2029 года.
«Продление контракта – особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность.
Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех – и все за одного!» – сказал защитник «Спартака» Литвинов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
