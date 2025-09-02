  • Спортс
109

Исак за 144 млн евро – 4-й в списке самых дорогих трансферов в истории. Больше платили только за Неймара, Мбаппе и Дембеле (Transfermarkt)

Трансфер Александера Исака вошел в топ-5 в истории футбола.

В последний день трансферного окна нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов (144 млн евро).

По данным Transfermarkt, это четвертый по цене трансфер в истории мирового футбола. Исак опередил Филиппе Коутиньо, за которого «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 135 млн евро в 2018 году.

Самый дорогой трансфер – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017-м за 222 млн евро.

На втором месте – трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» в 2017-м за 180 млн (первый год француз играл на правах аренды).

На третьем – переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 148 млн евро в 2017-м.

⭐ Исак – в «Ливерпуле». Главное

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Transfermarkt
