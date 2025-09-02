Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия вырвала победу у Испании и другие матчи
Сегодня прошли шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.
Сборная Италии победила Испанию (67:63), Словения взяла верх над Исландией.
Групповой этап
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Греция – 3-1, Италия – 3-1, Испания – 2-2, Босния и Герцеговина – 2-2, Грузия – 2-2, Кипр – 0-4.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Израиль – 3-1, Польша – 3-1, Франция – 3-1, Словения – 2-2, Бельгия – 1-3, Исландия – 0-4.
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Турция – 4-0, Сербия – 4-0, Латвия – 2-2, Эстония – 1-3, Португалия – 1-3, Чехия – 0-4.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 4-0, Литва – 3-1, Финляндия – 3-1, Черногория – 1-3, Швеция – 1-3, Великобритания – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
