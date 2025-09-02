87

Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия вырвала победу у Испании и другие матчи

Сегодня прошли шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.

Сборная Италии победила Испанию (67:63), Словения взяла верх над Исландией.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд: Греция – 3-1, Италия – 3-1, Испания – 2-2,  Босния и Герцеговина – 2-2, Грузия – 2-2, Кипр – 0-4.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд: Израиль – 3-1, Польша – 3-1, Франция – 3-1, Словения – 2-2, Бельгия – 1-3, Исландия – 0-4.

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд: Турция – 4-0, Сербия – 4-0, Латвия – 2-2, Эстония – 1-3, Португалия – 1-3, Чехия – 0-4. 

Группа B (Тампере, Финляндия) 

Положение команд: Германия – 4-0, Литва – 3-1, Финляндия – 3-1, Черногория – 1-3, Швеция – 1-3, Великобритания – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
