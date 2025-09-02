  • Спортс
  • 11 млн евро в год – зарплата Эдерсона в «Фенербахче». Турецкий клуб подтвердил договоренность с «Ман Сити» о переходе вратаря
49

11 млн евро в год – зарплата Эдерсона в «Фенербахче». Турецкий клуб подтвердил договоренность с «Ман Сити» о переходе вратаря

Эдерсон будет зарабатывать 11 млн евро в год в «Фенербахче».

Турецкий клуб сообщил о достижении договоренности с «Манчестер Сити» о переходе 32-летнего вратаря.

Голкипер уже прибыл в Стамбул для завершения трансфера.

По информации Fanatik, бразильский футболист подпишет с командой соглашение на три года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата вратаря составит 11 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» заплатит около 13-14 миллионов евро за Эдерсона.

Эдерсон представлял «Манчестер Сити» с 2017 года. Он в общей сложности вратарь сыграл 372 матча за клуб.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Фенербахче»
