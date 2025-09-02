Вероника Степанова: «В Китай без визы – это начало конца «неразделенной любви к Европе», которой кое-кто у нас порой еще страдает»
Лыжница Вероника Степанова оценила новость о безвизовом режиме с Китаем.
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России.
«Ура! 万岁!
Запомним этот день: в Китай без визы – это начало конца «неразделенной любви к Европе», которой кое-кто у нас порой еще страдает.
Китай – это пять тысяч лет истории и технологический космос в реальной жизни прямо сейчас. И лететь туда вдвое дешевле и без пересадок», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
