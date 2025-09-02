  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тен Хаг в «Байере» настроил против себя всех. Сотрудники называли его худшим тренером за 15-20 лет, игроки удивлялись, что отжиманиям уделялось большое внимание (Sport Bild)
103

Тен Хаг в «Байере» настроил против себя всех. Сотрудники называли его худшим тренером за 15-20 лет, игроки удивлялись, что отжиманиям уделялось большое внимание (Sport Bild)

Тен Хага уволили из «Байера» на фоне проблем в отношениях с боссами и командой.

Ранее клуб Бундеслиги уволил Эрика тен Хага после двух туров.

По данным Sport Bild, нидерландец за короткое время настроил против себя команду, руководство и все департаменты клуба.

Вскоре после назначения боссы «Байера» перестали вовлекать тен Хага в процесс принятия решений. На конфликт повлияли публичные требования тренера о трансферах и публичное недовольство из-за ухода Гранита Джаки, несмотря на уже достигнутое соглашение между клубом и игроком.

Отношения с игроками также были натянутыми. Команду удивило, что перед первым матчем сезона с «Хоффенхаймом» тен Хаг не произнес мотивирующую речь.

Утверждается, что Эрик не смог донести до команды свои тактические идеи. Тренировки при нем были необычно долгими. Игроки удивлялись, что во время занятий отжимания считались такими же значимыми, как бег или работа с мячом.

Давно работающие в клубе сотрудники обсуждали, что тен Хаг стал худшим тренером «Байера» за последние 15-20 лет.

Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36612 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport Bild
logoЭрик тен Хаг
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoГранит Джака
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Выплата тен Хагу за увольнение из «Байера» – чуть меньше 5 млн евро. Тренер заработал около 6 млн за 2 месяца контракта с учетом неустойки и зарплаты
94вчера, 12:05
Директор «Байера» Рольфес назвал назначение тен Хага своей ошибкой: «Но когда решение не работает, большей ошибкой будет позволить этому продолжаться. Все шло не так»
52вчера, 09:59
Хави снова отказал «Байеру» – из-за нестабильности в клубе на фоне увольнения тен Хага
85вчера, 08:31
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
24 минуты назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1327 минут назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4856 минут назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
64сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
26сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
34сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
94сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
2 минуты назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
14 минуты назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
516 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
124 минуты назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
338 минут назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
241 минуту назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18