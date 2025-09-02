Тен Хаг в «Байере» настроил против себя всех. Сотрудники называли его худшим тренером за 15-20 лет, игроки удивлялись, что отжиманиям уделялось большое внимание (Sport Bild)

Тен Хага уволили из «Байера» на фоне проблем в отношениях с боссами и командой.

Ранее клуб Бундеслиги уволил Эрика тен Хага после двух туров.

По данным Sport Bild, нидерландец за короткое время настроил против себя команду, руководство и все департаменты клуба.

Вскоре после назначения боссы «Байера» перестали вовлекать тен Хага в процесс принятия решений. На конфликт повлияли публичные требования тренера о трансферах и публичное недовольство из-за ухода Гранита Джаки , несмотря на уже достигнутое соглашение между клубом и игроком.

Отношения с игроками также были натянутыми. Команду удивило, что перед первым матчем сезона с «Хоффенхаймом» тен Хаг не произнес мотивирующую речь.

Утверждается, что Эрик не смог донести до команды свои тактические идеи. Тренировки при нем были необычно долгими. Игроки удивлялись, что во время занятий отжимания считались такими же значимыми, как бег или работа с мячом.

Давно работающие в клубе сотрудники обсуждали, что тен Хаг стал худшим тренером «Байера» за последние 15-20 лет.

