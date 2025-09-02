Федерация альпинизма Кыргызстана: «Вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Наговициной. Все спасательные операции прекращены»

Федерация альпинизма Кыргызстана завершила операцию по спасению Наговициной.

12 августа россиянка Наталья Наговицина спускалась с пика Победы, но из-за травмы застряла на высоте около 7200 метров. Спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий. В итоге 47-летнюю женщину признали пропавшей без вести, а поисково-спасательную операцию прекратили.

«Друзья! С базового лагеря Южный Энилчек (пик Победы) мы сегодня сделали детальный (дважды) визуальный осмотр с использованием высотного дрона! И, к сожалению, мы вынуждены констатировать об отсутствии признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной!

Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт! Все видеоматериалы осмотра (более 10 минут) будут переданы лично сыну Натальи.

Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволила достичь ожидаемых результатов! В истории Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 метров, и мы не имели права рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов!

Хотим выразить благодарность правительству, министерству обороны, военным пилотам, спасателям, альпинистам и всем тем, кто был причастен к организации спасательных мероприятий! Хочу выразить искреннюю признательность Виктории Боне за инициативу и организацию финального высотного осмотра! Доброта и любовь к людям спасут человечество! Ak-Sai Travel за то, что сделали возможное и невозможное в этой трагической ситуации, оператору дрона за его выдающуюся работу и терпение, Андрею Алипову за смелость и мужество!

Трагедия в горах – это часть непростой альпинисткой жизни, и мы попытаемся сделать все возможное, чтобы наша горная страна была всегда привлекательной и безопасной! Всем мира, добра и согласия! В этой ситуации мы сделали все возможное! Надеюсь на ваше понимание! С уважением, Эдуард Кубатов!» – написал глава Федерации альпинизма Кыргызстана.